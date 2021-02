Giletti candidato a Roma ma lui fa affari in Piemonte

Andrea Giacobino 25 febbraio 2021 a

Corteggiato dal centro-destra per correre quest’anno come sindaco di Roma, Massimo Giletti non ha però nella Capitale il centro dei suoi interessi economici e del suo piccolo impero immobiliare.

Il noto conduttore di «Non è l’Arena», peraltro, è nato a Torino e proprio nel capoluogo piemontese, da una visura catastale aggiornata, risulta proprietario di quattro abitazioni «di tipo civile» e di una «di tipo economico» situate fra il Lungopo e dintorni e che occupano complessivamente quasi trenta stanze. Nella stessa regione poi, Giletti detiene la proprietà di un terzo di una quarantina di terreni adibiti a bosco ceduo, bosco misto, castagneto, pascolo, prato e seminativo tutti situati nell’ex comune di Trivero (oggi comune di Valdilana), in provincia di Biella, che si estendono su una superficie complessiva di oltre 38mila metri quadrati.

Del resto proprio a Valdilana è situata la Giletti spa, azienda tessile di famiglia di cui il conduttore è presidente e socio al 33,3% con quote paritarie in mano ai due i fratelli gemelli Emanuele e Maurizio. A Roma, infine, Giletti risulta proprietario di un’abitazione di tipo civile con 15 vani e con garage.

