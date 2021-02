Dritto e Rovescio, Andrea Ruggieri prende in giro Pedullà: "Sei all'asilo?". Umiliato dal forzista

05 febbraio 2021 a

"Non stiamo all'asilo. Qua c'è la vita della gente in ballo". Il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri fa a pezzi il direttore della Notizia Gaetano Pedullà quando nella puntata di Dritto e Rovescio, in onda ieri sera giovedì 4 febbraio, si scannano sull'indifendibile commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Entrambi ospiti nel programma di Paolo Del Debbio su Rete 4 discutono animatamente su crisi, governo e pandemia.

"Pedullà non siamo all'asilo qui c'è la vita della gente in ballo" tuona Ruggieri. E gli fa persino il verso con la vocina: "Avete fatto cadere Conte, le regioni cattive complottano contro il governo...". Poi l'affondo: "Svegliatevi, è finito quel film fortunatamente. Entrate nel presente e cercate di capire il futuro". Sul commissario Arcuri rincara la dose: "Non ne ha fatta mezza, ho fatto l'elenco prima. Si trovavano mascherine? No. Respiratori per la terapia intensiva? No. Quando le regioni il 30 agosto hanno scritto ad Arcuri chiedendo la strumentazione, hanno ricevuto risposta il 2 novembre". Pedullà massacrato dal forzista non sa più cosa dire e commenta: "Ma Arcuri non è Draghi che con la bacchetta magica aggiusterà tutto",

Andrea Ruggieri a #Drittoerovescio pic.twitter.com/g65zua8VZn — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) February 4, 2021

