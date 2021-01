22 gennaio 2021 a

Un incendio si è sviluppato in un appartamento al primo piano di uno stabile di sette in via Rocca Priora, a Roma. Sul posto due squadre operative dei vigili del fuoco, un’autoscala, un’autobotte. Al momento sono state soccorse tre persone intossicate assicurandole al personale sanitario.

