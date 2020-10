Giachetti e Anzaldi cinguettano amabilmente su Twitter contro Conte

«Caro Roberto, se la risposta di Conte a Bottura dovesse essere come quella data al maestro Muti, meglio il silenzio. Chiudere teatri e spettacoli per ’decongestionare i mezzi pubblicì, come ha scritto Conte, è il segno che si sta procedendo senza un piano serio e scientifico».

Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, rispondendo ad un tweet del deputato di Iv Roberto Giachetti, che aveva scritto: «Il maestro Muti scrive a Conte, fa clamore su tutti i media, e il premier prontamente gli risponde. Nelle stesse ore il grande Massimo Bottura scrive a Conte indicando 5 punti per intervenire sul tema della ristorazione e resta ignorato. Ma è possibile?».