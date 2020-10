Dpcm, Luca Zaia dice no al Dpcm del governo Conte: "Una tragedia per i ristoratori"

E' il governatore più votato d'Italia a dire chiaro e forte no al Dpcm di Giuseppe Conte, il politico che invece non è stato votato da nessuno. Dice Luca Zaia: "Questo Dpcm si trasforma in una vera e propria tragedia per alcuni operatori economici, che sono costretti a chiudere oggi e rischiano di non aprire più. Si colpiscono determinate realtà economiche, ma io non ho alcun dato scientifico che mi dica che nei ristoranti e nelle palestre si siano scatenati cluster di Covid. Se il punto è ridurre gli assembramenti, che senso ha chiudere attività che si sono adeguate anche con oneri cospicui alle Linee Guida del Governo o della Regione? Oggi, dopo il Dpcm, il vero problema del diffondersi del Covid sembra quello del cliente che va al bar o in gelateria. Questo va oltre qualsiasi principio di sanità pubblica". Ma a Palazzo Chigi nessuno risponde.

