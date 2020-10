Uno spettacolare Luca Zaia replica ad una sinistra livorosa al termine del dibattito in consiglio regionale del Veneto sulla sua nuova Giunta. Per tutta la seduta una sinistra senza pace ha attaccato il governatore che ha vinto col 75 per cento dei consensi. Pubblichiamo la bellissima e davvero serenissima replica del presidente Zaia alle opposizioni.