Guardia di Finanza a Invitalia per i super stipendi di Arcuri

La Guardia di Finanza mette piede nella sede romana di Invitalia per acquisire documenti sugli stipendi di Domenico Arcuri. Come riportato da "Il Domani" l'attuale commissario straordinario per l'emergenza Covid è anche amministratore delegato di Invitalia, società del Ministero dell'Economia. Arcuri ricopre tale carica dal 2007 e oggi la Corte dei Conti del Lazio vuole fare chiarezza sull'ammontare degli stipendi percepiti in questi anni dal manager pubblico.

Secondo le norme che fissano un tetto agli stipendi dei manager pubblici, Invitalia avrebbe dovuto adeguare il compenso di Arcuri a 192 mila euro. Al contrario dalle tabelle risulterebbe che Arcuri ha incassato 764mila euro nel 2013, 617mila nel 2014 e ha superato il tetto dei 192mila euro anche nel 2015, 2016 e 2017. Come riporta "Il Domani", finora Arcuri avrebbe percepito 1.467.200 euro in più rispetto ai limiti di legge ma ha offerto la sua totale collaborazione alla Corte dei Conti per fare luce sull'intera vicenda.

