Appello alla Meloni: per Fratelli d'Italia giunto il momento del congresso

Per Fratelli d'Italia è giunto il momento del congresso. Ne è convinto l'onorevole Sergio Berlato, deputato al parlamento europeo. "Riteniamo sia giunto il momento di aprire la stagione congressuale di Fratelli d’Italia - spiega Berlato in una nota - Negli ultimi mesi abbiamo raccolto le richieste di tanti militanti e dirigenti che condividono la necessità di essere rappresentati da una classe dirigente legittimata dall’elezione da parte della base e non di nominati dall’alto. Necessità che il sottoscritto manifesta pubblicamente e all’interno delle sedi di Partito da lungo tempo, ancora da quando ricopriva il ruolo fiduciario di Coordinatore regionale del Partito in Veneto. Per questo oggi lanciamo un vero e proprio appello a Giorgia Meloni ed ai vertici nazionali del nostro Partito”.