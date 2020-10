Pure Ricciardi smentisce il premier Conte: "Il vaccino non prima del 2021"

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Sanità Roberto Speranza, smentisce il premier Giuseppe Conte sui vaccini. "Io avrei chiuso le palestre e le piscine, assolutamente sì. Sono sicuro che molti gestori le tengono benissimo, ma sono luoghi in cui fatalmente le distanze di sicurezza vengono accorciate. E nel momento in cui questo succede per milioni di casi...", dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Walter Ricciardi, che aggiunge: "Siamo alla vigilia di mesi molto duri: facciamo tutti uno sforzo sulla base della ragione, risolveremo questa situazione ma nel 2021. Ne usciremo, ne sono sicuro". La risolveremo col vaccino? "Lo credo e lo spero, sul vaccino sono ottimista. Ma la campagna vaccinale arriverà nel 2021, non prima. Credo che prima però arriverà una terapia più forte, i cosiddetti anticorpi monoclonali, che sono molto promettenti", ha spiegato a Rai Radio1. Poco prima il premier Giuseppe Conte aveva detto che "se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto rolling value del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca ) saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre".

