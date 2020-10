Coprifuoco in Lombardia, i dubbi di Fratelli d'Italia: il vero nodo sono i trasporti

La Lombardia del governatore leghista Attilio Fontana ha chiesto, e ottenuto dal governo, il coprifuoco dalle 23 alle 5. A esprimere perplessità sulle proposte uscite dalla riunione in Regione sulle misure di contrasto al Covid è Fratelli d'Italia. "Ci sembra che si stia seguendo troppo da vicino quelle linee guida già espresse dal Governo, che noi abbiamo criticato e considerato poco utili. Così come ci sembra che non sia stato adeguatamente trattato quello che noi riteniamo uno dei nodi più importanti da sciogliere: il trasporto pubblico”, dichiarano per FdI la coordinatrice regionale, la senatrice Daniela Santanché, il capodelegazione Riccardo De Corato e il capogruppo Franco Lucente, in accordo con gli assessori e i consiglieri del Gruppo.