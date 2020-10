Senato, la maggioranza si preoccupa di quanto parla Salvini…

Per la maggioranza di Conte c’è un problema: quanto tempo parla al Senato Matteo Salvini. Il che sembra anche abbastanza buffo. Perché le incredibili proteste dei senatori governisti fanno capire esattamente come stanno le cose. E benissimo ha fatto la presidente Casellati a decidere i tempi, visto che “tutti hanno sforato”.

Ma il tema non è il cronometro. È la pretesa di tacitare il capo dell’opposizione. Non lo vogliono neppure ascoltare, altro che collaborazione sui nodi principali per una Nazione alle prese con l’economia da ricostruire. Ascoltando gli ululati della maggioranza contro Salvini e in generale contro l’opposizione, si ha la ragionevole certezza che Pd, Cinque stelle e il resto della combriccola di governo non ne vogliano sapere alcunché di coinvolgere il centrodestra nelle scelte legate alla spesa dei fondi europei. Come se l’Italia fosse cosa loro…