FdI avverte Giani: non spenda i soldi dei toscani per addetti esterni

«Fratelli d’Italia negli anni ha fatto battaglie per ridurre la spesa pubblica soprattutto delle segreterie politiche. Con il presidente Martini gli addetti esterni alla Giunta regionale erano 52, con Rossi, dopo aver fatto scoppiare il caso dirigentopoli' si sono ridotti a 40, e dopo la spending review nel secondo quinquennio Rossi ne nominò ’soltanto' 30 esterni. Adesso dobbiamo aspettare le decisioni di Giani. Le unità di esterni costano milioni ai contribuenti toscani: 3milioni di 459mila euro all’anno con Martini, 3milioni e 24mila con il primo governo Rossi, 2milioni e 524mila con la seconda Giunta Rossi. Leggo che Giani intenderebbe fare consiglieri speciali, sottosegretari tipo assessori ombra. Staremo molto attenti a quanto spende perché, in un momento in cui gli italiani sono andati a votare per uno snellimento dei costi della politica e a fronte dell’emergenza Covid, non si può pensare che il presidente Giani faccia lievitare i costi della macchina pubblica». Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale uscente Paolo Marcheschi (Fdi). «Ci aspettiamo che Giani riduca il numero di collaboratori esterni, e che la sua Giunta si ispiri ad un senso di sobrietà nell’utilizzo dei soldi pubblici. Attenzione, dunque, a ridurre e non ad aumentare il numero degli addetti esterni nelle varie segreterie», conclude Marcheschi.