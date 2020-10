Ospedali verso il tutto esaurito. La sanità di De Luca è già in tilt

Resta la Campania la seconda regione più colpita dal coronavirus con 633 nuovi contagi, dietro la Lombardia (1.032). Nonostante in Campania i nuovi contagi siano in calo, la situazione degli ospedali sembra già avviata verso il collasso.

E' lo stesso governatore De Luca ad ammetterlo attraverso il suo post su Instagram in cui riporta i dati aggiornati alle mezzanotte del 10 ottobre. In Campania ci sono 61 pazienti in terapia intensiva su un totale di 110 posti letto (tasso di occupazione superiore al 50%) e 664 ricoverati negli altri reparti Covid su 820 letti (81% del totale). E siamo solo agli inizi...