Si smentisce da solo. Porro dà lezione a Galli

Nicola Porro contro Massimo Galli. Lo scontro è epico e si consuma a cavallo di ospitate in radio e tv. Porro sostiene che Galli si sia contraddetto da solo e cita Alexandre Dumas: "Diceva di preferire i mascalzoni agli imbecilli perché i primi ogni tanto si prendono una pausa".

Poi Porro prende la parola in prima persona e asfalta il medico. "Il professor Massimo Galli ha detto ai microfoni della Zanzara che sarei un "energumeno". Questo perché mi sarei permesso qualche sera fa a Stasera Italia di porgli alcune semplici domande, tra queste se fosse vero che la quasi totalità dei positivi (circa il 95%) oggi siano asintomatici o "debolmente positivi". Una tesi che il professore ha subito liquidato come "balla" per poi smentirsi il giorno dopo riportando lo stesso dato".