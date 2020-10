Il M5S si consola col nuovo sindaco di Manduria: ha battuto il Pd

05 ottobre 2020 a

Davide Casaleggio attacca i vertici del M5s non riconoscendosi più nel Movimento fondato da suo padre e da Beppe Grillo. Il comitato di garanzia dei 5 stelle risponde piccato, disconoscendo qualsiasi voce in capitolo al presidente dell'associazione Rousseau. In questa guerra grillina, però, c'è anche un raggio di sole. Il M5s ha perso valanghe di voti nelle ultime elezioni regionali. Anche nei comuni i candidati sindaci non riescono ad affermarsi. Tranne che a Manduria, in provincia di Taranto famoso per il rosso Primitivo (anche Bruno Vespa produce qui il suo vino), dove Gregorio Pecoraro è riuscito a vincere al ballottaggio contro il candidato del Pd. Manduria è l'unico comune d'Italia dove al ballottaggio la sfida è stata tra i due principali partiti della maggioranza che sostiene il governo. Pecoraro vince col 53%.

