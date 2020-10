Gregoretti, a Catania va in scena il flop degli anti-Salvini

A Catania nel giorno del processo al leader della Lega per il caso Gregoretti va in scena il flop della manifestazione degli anti-Salvini. "Una protesta molto partecipata, doveva riempire la piazza - ironizza il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, mentre riprende la scena". In piazza si sono radunate pochissime persone e tra bandiere sventolate a caso in aria (spunta persino quella del Venezuela) lo slogan della manifestazione è eloquente: "Abbiamo già la sentenza" si legge scritto in rosso.