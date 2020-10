Salvini: la Lega non manifesta davanti al tribunale, il Pd sì

Matteo Salvini a Catania per il processo Gregoretti ci tiene a dire che la “Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al tribunale siciliano, per non turbare il libero e legittimo lavoro di chi é al suo interno. E mi spiace invece che ad organizzare la manifestazione lì davanti sia un partito che si vorrebbe chiamare democratico e che invece è lì per augurare condanna e galera a qualcuno...”