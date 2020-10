Caso Gregoretti, Matteo Salvini da Catania smonta il governo in diretta: soldi pubblici alle Ong per farmi un dispetto

Matteo Salvini, diretta da Catania dove lo interrogheranno i magistrati nell'udienza preliminare del 3 ottobre, ringrazia tutti i fans che lo hanno riempito di doni: "formaggi, magliette, rosari benedetti, perfino una mascherina donatami da un medico dell'arma". E poi va all'attacco: "Sulle pensioni la stanno facendo sporca, alzando di 2 anni l'età per andare in pensione rispetto a quota 100 e piano piano ristabilendo la legge Fornero. Vogliono smontare tutto: dalla scuola ai decreti sicurezza. Vogliono tornare a regalare soldi pubblici alle Ong solo per fare dispetto a Salvini. Felici loro. Ma li fermeremo!"