Emanuele Fiano contro Giorgino, tensione ad Agorà. Storace: "La vigilanza Rai si occuperà dell'attacco al giornalista?"

"L'attacco a Giorgino? Vergognoso". La denuncia è quella del vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace che sul sito 7Colli.it scrive: "Ma non si vergogna Emanuele Fiano? A che titolo dà pagelle ai giornalisti? Chi è lui per attaccare, censurare, denigrare un eccellente giornalista, apprezzato da molti, come Francesco Giorgino? Se non ci fosse il video qui sotto preso da Agorà, stenteremmo a credere possibile l’atteggiamento vergognosamente proditorio dell’esponente del Pd. Eppure è accaduto".

Fiano ha attaccato a freddo il giornalista del Tg1. Lo ha accusato di fiancheggiare la Lega. Gli ha impedito di replicare alzando la voce per non far sentire che cosa gli rispondeva. A parti invertite si sarebbe parlato di fascismo. "Invece, il Pd - sottolinea Storace - può fare come gli pare e aggredisce, per ora solo verbalmente, chi esprime le proprie opinioni come si conviene in una democrazia. Ma aver chiesto chi ha vinto nelle Marche pare un oltraggio per Emanuele Fiano, perché offusca le zingarettiadi che sono partite senza motivo un minuto dopo il responso delle urne".

Che farà la vigilanza Rai? "Sono questi i casi in cui la Commissione di vigilanza Rai dovrebbe intervenire a tutela di un giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo, di fronte ad una palese intimidazione. Ma abbiamo la sensazione che prevarrà la consueta viltà - dichiara Storace - Il Pd ha senz’altro mortificato i suoi alleati di Italia Viva e Cinquestelle, ma non può affatto cantare vittoria. Le Marche erano rosse, ora non più grazie alla vittoria dell’esponente di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli, sostenuto dal centrodestra. Per il resto, quello che c’era è rimasto e il Pd rimane il secondo partito italiano mentre Fdi di Giorgia Meloni supera i grillini. E tutto questo è sufficiente per prendersela in una maniera vergognosa con un giornalista?". Di più: "Il conteggio totale delle regioni è di 15 a 5 per il centrodestra, che governa territori in cui risiedono il 60 per cento degli italiani. Il Pd si è scornato persino dove ha tentato l’alleanza con i Cinquestelle, e lo testimonia la Liguria. Come si permette Fiano di fare quelle sceneggiate in televisione?".