Il sindaco parla di sicurezza. E viene derubato in diretta tv

Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullina, è davanti alle telecamere intervistato dalla giornalista di "Primo Canale". A un certo punto, però, qualcosa va storto e il primo cittadino si divincola e si allontana.

La giornalista gli chiede cosa stia succedendo e lui: "Mi hanno portato via la giacca". Scullina, infatti, prima dell'intervista aveva poggiato la sua giacca su una panchina lì vicino e...puff. Scomparsa per sempre. E meno male che l'intervista era sulla sicurezza in città e sui controlli anti-Covid...