Ci abbiamo visto giusto. Musumeci vince coi test rapidi

Dopo che il Cts ha dato via libera alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening. Nello Musumeci esulta per la dimostrazione che la strada intrapresa dalla Sicilia era quella giusta. Test rapidi per diagnosi più precoci. Solo così la lotta al contagio potrà portare alla vittoria.

«Sui test rapidi ottimo il via libera del CTS nazionale. Quindi, ancora una volta, possiamo dire: la Sicilia aveva visto giusto, con i due milioni di test già approvvigionati. E sul fronte dello screening proseguiremo nei prossimi giorni con un nuovo provvedimento. La battaglia si vince anticipando il più possibile il numero dei casi. Dobbiamo proseguire con la prudenza e con il rispetto di tutte le regole. I prossimi giorni e le prossime settimane dipendono da noi». Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci,