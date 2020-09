Clamoroso hara-kiri della grillina. Così fa propaganda al Mes. La mandano via?

L'europarlamentare grillina Rosa D'Amato tuona contro il Mes ma fa un clamoroso autogol. Ecco il suo argomento per mettere ko anche il governatore della Banca d'Italia: se l'Italia chiede il Mes, il rendimento dei titoli di Stato cala. Lei non lo sa ma questo significa che si pagano meno interessi sul debito pubblico e calasse sarebbe un vantaggio notevole.

La D'Amato cita anche il calo del rendimento dei titoli di Stato di Cipro al momento della richiesta del Mes come fosse una tragedia colossale, mentre invece è proprio il vantaggio in termini di bilancio pubblico avuto da Cipro. Delle due l'una: o non capisce proprio nulla di economia e allora il silenzio sarebbe d'oro, o la nostra euro M5s voleva comprarsi titoli di Stato di Cipro o dell'Italia e certo con il rendimento che scende, ci guadagnerebbe di meno...