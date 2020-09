La Gismondo che dispiacere a Travaglio. A cena al Billionaire con Briatore

Retroscena negli studi di Non è l'Arena di Massimo Giletti. Su La7 Flavio Briatore ha svelato che Maria Rita Gismondo, la virologa che si vantava di non essere mai stata al Billionaire, è invece stata lì il 14 agosto a cena proprio con Briatore. La notizia non sarà gradita a Marco Travaglio, dal momento che la Gismondo è editorialista del Fatto Quotidiano.

E da Giletti sono venuti alla luce anche altri dettagli. Briatore ha svelato che aveva litigato con la Gismondo e che quella cena era stata organizzata proprio per fare pace. "Io avevo risposto di essere felice che gente come la Gismondo non era mai stata al Billionaire. Alla fine, invece, lei ha passato una bellissima serata", ha concluso Briatore.