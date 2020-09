Ora Conte fa il testimonial. L'incredibile spot al suo cravattaio di fiducia

Non si era mai visto un presidente del Consiglio fare da testimonial per un prodotto in uno spot promozionale. A infrangere il tabù è oggi Giuseppe Conte che è apparso sulle bacheche social di migliaia di utenti in un post sponsorizzato e "brandizzato" del suo fornitore di cravatte di fiducia, Talarico. Nel video - con tanto di logo... - il premier appare all'interno del negozio mentre sta indossando una cravatta, esibendosi con fare esperto in un perfetto nodo. Messa al collo la striscia di seta azzurra si lancia in uno sperticato elogio del prodotto che sembra quasi uno slogan: "Questa non si sposta per nessuna ragione al mondo...", dice a una persona fuori campo per poi chiedere numi sul modo migliore per indossarla.



Il video con il cliente speciale, pubblicato quattro giorni fa su Instagram, è stato usato da Talarico per creare un post sponsorizzato che il marchio sta facendo circolare sui social con tanto di logo in sovrimpressione. Il premier testimonial, tra l'altro, aveva ricevuto dallo stesso produttore di cravatte anche le mascherine griffate blu con bandierina italiana che gli abbiamo visto sul viso in numerose uscite istituzionali.