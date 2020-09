Povero Renzi, l'insuccesso gli ha dato alla testa: "E ora supero pure i grillini!"

Non c'è che dire: l'insuccesso elettorale ha dato alla testa a Matteo Renzi. Ininfluente in tutti i territori dove ha schierato la sua lista, praticamente inesistente in Veneto e Puglia, il rottamatore spaccia il risultato della sua Italia viva come un boom. E si lancia verso previsioni ancora più ambizione: "Il nostro è stato un risultato straordinario -dice in un'intervista a Tpi News - ora supererò anche i grillini, da cui distiamo solo tre punti, e presto arriveremo alla doppia cifra".

Sulla doppia cifra meglio sorvolare. In quanto ai grillini, vedendo come si sta evolvendo l'avventura elettorale del Movimento 5 stelle, un sorpasso potrebbe effettivamente esserci. Ma in retromarcia...