Centrodestra, fallito il sogno della spallata a Conte: ora cambia musica

Quando le cose non vanno al meglio nelle fila della politica la prima tentazione di solito è cambiare partito. Lo fanno gli elettori, e questo è un loro diritto. Lo fanno però anche gli eletti, che non sentono le loro chiappe più tanto al sicuro. E' raro invece che a qualcuno venga in mente di cambiare spartito, perché le note che suona non incantano più il pubblico come una volta. Ma è di questo che realisticamente avrebbe bisogno il centrodestra.

Intendiamoci, il voto delle ultime regionali non è stato una tragedia per i leader dell'opposizione: hanno conquistato una regione in più rispetto a prima, e conservato quelle che già avevano mentre a quelli dipinti da tutti come i trionfatori è accaduto l'esatto contrario: hanno perso una regione che avevano e non ne hanno strappata nessuna agli avversari. Si può dire quindi che Nicola Zingaretti abbia portato a casa la pellaccia, che rischiava di essergli levata in caso di sconfitta in Toscana. Non che abbia trionfato: dove ha conservato anche con risultati lusinghieri le giunte che aveva già, come in Campania e in Puglia, il risultato è dovuto non tanto al Pd, ma... Se la spallata ha bisogno di tempi lunghi e pazienza, allora

