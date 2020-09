Bomba Di Battista sul M5s: grazie all'ultimo anno il movimento è ko

Festeggia ma non troppo il risultato del referendum, "perché in quel 70% di sì c'è anche gente che non sopporta il M5s e magari pure ci odia". Ma soprattutto snocciola dati di una radiografia impietosa del naufragio elettorale grillino. Alessandro Di Battista infiamma ancora una volta i militanti del movimento con un video al fulmicotone, una vera e propria bomba che racconta la "peggiore disfatta elettorale di questi anni", con elettori in fuga e attivisti che ormai hanno gettato la spugna. Nell'ultimo anno il M5s si è quasi estinto, "e non è proprio il caso di discutere oggi di alleanze elettorali, perché non sono quelle il problema". Lo dimostra citando i pessimi risultati ottenuti dove quelle alleanze si sono fatte, come in Liguria o nelle suppletive sarde. Ma anche con la debacle assoluta in quella Campania da cui vengono Roberto Fico (presidente della Camera), Luigi Di Maio (ministro degli Esteri), Sergio Costa (ministro dell'Ambiente) e una marea di notabili grillini che oggi non verrebbero eletti nemmeno per scommessa. Dibba spiega che è l'anima stessa del movimento ad essersi persa a forza di stare al governo, e che senza le sue battaglie tradizionali e con l'appiattimento su questioni tattico-strategiche il Movimento non ha più senso, come dimostrano gli elettori e i militanti che se ne sono andati...