Fratelli d'Italia unico partito in crescita ovunque. Lollobrigida: con la Meloni la destra è di nuovo centrale

Tra i verdetti delle elezioni regionali 2020 emerge un solo partito in crescita costante, ovunque. È Fratelli d’Italia, "l’unica forza politica che cresce in ogni regione, senza eccezioni", ha detto in una dichiarazione ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Con Francesco Acquaroli conquistiamo la regione Marche, che per la prima volta ha i colori del centrodestra. Grazie a Giorgia Meloni in questi anni la destra è tornata ad essere centrale in questa Nazione”.

"Non si arresta la crescita di Fratelli d’Italia, che sale di netto in tutte le regioni al voto. Gli italiani riconoscono la serietà e la coerenza di chi non ha mai tradito la parola data. Grazie di cuore a quanti continuano a riporre fiducia nel nostro progetto", ha twittato la presidente di FdI Giorgia Meloni.