Amministrative 2020, lo spoglio in diretta. Brugnaro confermato a Venezia, tutti i comuni in bilico

Spoglio in corso per le elezioni comunali in 958 centri tra cui 15 capoluoghi di provincia ( a questo link i risultati in tempo reale ) e per le regionali della Valle d'Aosta. A Venezia, il centrodestra vince e conferma al primo turno il sindaco uscente Luigi Brugnaro con oltre il 57 per cento dei voti. Pierpaolo Baretta del centrosinistra è fermo al 28%. Duello all'ultima scheda a Reggio Calabria tra il primo cittadino uscente Giuseppe Falcomatà (centrosinistra) e il candidato del centrodestra Nico Minicuci, con il primo in vantaggio di un punto. Ballottaggio in vista. Angela Marcianò (Fiamma tricolore) è al 13,1%.

A Mantova vince il centrosinistra, Mattia Palazzi è riconfermato con oltre il 70 per cento. A Trento possibile vittoria di Franco Ianeselli (centrosinistra) al primo turno: è al 53 per cento con Andrea Merler del centrodestra al 32,3%.

A Chieti centrodestra avanti con Fabrizio Di Stefano al 36%; Bruno di Iorio (civiche) al 24,8% Diego Ferrara (centrosinistra) al 19%. Ad Arezzo Alessandro Ghinelli del centrodestra è in vantaggio con 50,4% e può vin cere al primo turno. Il candidato sindaco del centrosinistra Luciano Ralli è al 31,7%.

A Lecco Giuseppe Ciresa del centodestra punta alla vittoria al primo turno: è al 48,8 contro contro Mauro Gattinoni del centrosinistra al 40,5. A Bolzano testa a testa tra Renzo Caramasch e Roberto Zanin.

Si va verso il ballottaggio a Matera: Rocco Sassone del centrodestra è al 31,6%, Domenico Bennardi del M5s al 26,2%, Giovanni Schiuma (centrosinistra) al 18,6%.

In Valle d'Aosta la Lega è il primo partito con il 24% dei voti. Seguono Union valdotaine (15,6%), Progressisti (15%) e Alliance valdotaine (8,5%).