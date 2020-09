Exit poll: in Toscana avanti il centrosinistra, Puglia in bilico, Liguria a Toti

Un testa a testa tra Fitto ed Emiliano (entrambi tra il 39% e il 43%). In Toscana il centro sinistra con Giani è avanti di 3 punti (43,5%-47,5%) mentre Ceccardi è tra il 40 e il 44%. Questi i primi risultati secondo gli exit poll della Rai Anche Toti per il momento è avanti in Liguria nettamente su Sansa (51-55% contro il 38-42%). Vittoria schiacciante per Zaia nel Veneto (72-76% la forbice), Lorenzoni sarebbe per il momento tra il 16% e il 20%. Nelle Marche Acquaroli del centrodestra è al 47-51%, Mangialardi al 34-38%.