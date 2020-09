"Si vota senza poter leggere nei seggi il testo completo del quesito referendario. Ma è giusto?" denuncia sui social Luca Romagnoli, ricercatore presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Il video fa subito il giro del web. "La rappresentante del sindaco mi ha risposto che non gli sono stati semplicemente dati. E' la prima volta in vita mia che voto per un quesito referendario senza che sia esposto".