Berlusconi prevede il "cappotto" alle regionali: vince il centrodestra 7-0

«Cara Giorgia, caro Matteo, caro Antonio, questa nostra coalizione, sempre fortemente unita, domenica e lunedì, ne sono sicuro, vincerà in tutta Italia». Da Arcore dove continuo l’isolamento domiciliare causa Covid, Silvio Berlusconi interviene telefonicamente al comizio del centrodestra a Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le regionali.

Sul palco ad ascoltarlo Antonio Tajani, il promo dei leader dell coalizione a parlare, che ha "lanciato la telefonata" del Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

L’ex premier pronostica un "cappotto", un 7 a 0 a discapito del centrosinistra: «Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di Acquaroli nella Marche, di Caldoro in Campania, di Fitto in Puglia, di Toti in Liguria, di Zaia in Veneto e tutte le forze del centrodestra in Valle D’Aosta».