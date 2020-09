Salvini asfalta il governo sulla scuola: follia Pd-M5s, umiliano i terremotati

Per alcune famiglie il ritorno a scuola, tra regole anti-Covid e paura del contagio, sarà più difficile. Come in alcuni comuni terremotati. A puntare il dito contro la gestione della scuola da parte del governo di Giuseppe Conte e Lucia Azzolina è Matteo Salvini: "Nelle Marche cancellano le classi nei comuni inseriti nel cratere del terremoto come Montalto delle Marche per ammassare gli studenti a chilometri di distanza. È l’ennesima follia targata Pd-5Stelle, che da Nord a Sud creano problemi, disagi, caos. Nessun rispetto per sindaci, studenti, famiglie, insegnanti. Questo governo mette in pericolo l’Italia”, dice il leader della Lega.