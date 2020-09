Il ritorno di Palozzi: "Adriano vostro", la rubrica che non risparmia nessuno

Torna sul web la bellissima rubrica Facebook di Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio di Cambiamo - il movimento di Giovanni Toti - tra una risatina e l’altra commenta con chiarezza le gaffe a Cinque stelle. Da Conte a Di Maio, dalla Raggi per finire all’”alleato” Zingaretti che non ne può di restare alla regione Lazio, è un diluvio di verità in cadenza romanesca. Vale la pena gustare tre minuti di video...