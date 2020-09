Matteo Salvini, l'incredibile piazza a Napoli: marea umana per il leader della Lega

"Giovani, futuro, lavoro, speranza, bellezza, cultura, sicurezza. Straordinaria la piazza di Napoli️. Alla rabbia rispondiamo con sorrisi, passione, coraggio e idee" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della manifestazione nel capoluogo partenopeo concludendo così il lungo, a tratti difficile, tour elettorale in Campania. Una marea umana ha accolto il segretario del Carroccio e nonostante manifestazione indetta dai Centri sociali contro la presenza del leader della Lega non ci sono stati scontri né momenti di tensione con le forze dell'ordine che hanno blindato non solo la piazza, ma anche il centro della città, transennando e bloccando gli accessi. Ingente lo spiegamento di forze dell'ordine anche per i precedenti episodi di aggressione al leader della Lega.