Alessio D'Amato, la solidarietà di Matteo Salvini al Tempo: l'assessore regionale deve dimettersi

“Sostegno e solidarietà al direttore e alla redazione del quotidiano Il Tempo, minacciati indegnamente dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio, D’Amato, per alcuni articoli". Il leader della Lega Matteo Salvini interviene sul caso dell'assessore finito sotto inchiesta e "irritato" perché il direttore del nostro quotidiano Franco Bechis ha pubblicato le indagini che lo riguardano sui contributi regionali. L'uomo di punta della giunta guidata da Nicola Zingaretti invece di rispondere ai rilievi dei magistrati contabili vuol chiudere la bocca a Il Tempo e se la prende con gli editori. "Dovrebbe dimettersi immediatamente - denuncia Salvini - Cosa ha da nascondere? Imbarazzante anche il silenzio di Zingaretti, a poche ore dall’aggressione di Grillo a un inviato Mediaset. Pd e 5Stelle sognano la stampa al guinzaglio: per chi non si inchina arrivano minacce e aggressioni fisiche”.

Solidarietà espressa anche dalla parlamentare di Forza Italia Erica Mazzetti: "Resto stupefatta da certe reazioni dell'Assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato , che si permette di attaccare la stampa libera come quella de Il Tempo" denuncia la Mazzetti. "Il tutto riguarda il contenuto di una indagine che la Guardia di Finanza ha svolto su mandato della Corte dei Conti in merito alla gestione di fondi regionali da parte dell'attuale Assessore. Chi ancora oggi pensa di mettere il bavaglio ai giornalisti, agisce con metodi figli di una vecchia ideologia sconfitta dalla storia. Chi come me non ha mai tollerato nessuno che volesse impedirmi di parlare, lotterà tutti i giorni per della propria esistenza per garantire la libera espressione del pensiero. A tutti. Sempre e comunque".