Regione Lazio, i soldi della beneficenza per la campagna elettorale: il caso dell'assessore D'Amato in tv

I soldi della beneficenza per la campagna elettorale e l'uomo di Nicola Zingaretti finisce sotto inchiesta. Alessio D'Amato, attuale assessore alla Sanità della Regione Lazio, è finito nel mirino della Corte dei Conti che sta indagando su 275mila euro che D’Amato avrebbe sottratto dai fondi regionali di una Onlus (che promuove progetti di solidarietà per l'Amazzonia) per sostenere la propria campagna elettorale. Ad accendere le telecamere sul caso anche la trasmissione Mediaset "Fuori dal Coro" condotta da Mario Giordano. "Abbiamo più volte provato a richiamarlo - spiega il giornalista Alessandro Filippelli nel servizio - ma non abbiamo ricevuto risposta". I guai per la giunta Zingaretti non finiscono mai: prima il pasticcio delle mascherine comperate e mai arrivate, ora l'accusa da parte della Corte dei Conti per danno erariale per uno degli uomini di punta della giunta Zingaretti.

L'assessore si è salvato penalmente soltanto grazie alla prescrizione. I fatti risalgono a 15 anni quando D'Amato era capogruppo per il Pci in Consiglio regionale, vicepresidente della Fondazione Italia-Amazzonia, nonché rappresentante legale e presidente dell’Associazione politica Rosso-Verde.