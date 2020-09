Salvini si lancia col paracadute per conquistare la Toscana, l'ultima impresa del Capitano

La campagna elettorale in Toscana si combatte anche in cielo. Matteo Salvini giovedì si lancerà col paracadute da 4.500 metri di altezza su Arezzo. È questa l’impresa del leader della Lega in programma giovedì pomeriggio, come riferisce "La Nazione". Il leader della Lega con Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e Nazionale, capolista del Carroccio nel collegio di Firenze città, con il deputato bergamasco Daniele Belotti, coordinatore della Lega in Toscana, e la senatrice Tiziana Nisini, salirà a bordo di un aereo e raggiungerà l’alta quota insieme a un gruppo di esperti paracadutisti di cui molti ex militari, per poi lanciarsi tutti insieme. A terra ad attendere Salvini ci saranno striscioni e militanti e il cielo si colorerà anche del verde leghista con fumogeni.

Lo show volante, racconta è nato quasi per caso: la proposta è stata fatta dal consigliere comunale di Prato Marco Curcio, paracadutista. "Perché Matteo non organizziamo un bel volo col paracadute?", ha detto a Salvini. E lui non se lo è fatto ripetere due volte. «Facciamolo». Da allora è scattata tutta l’organizzazione per il volo, la squadra, la coreografia. "Noi siamo così - dice Daniele Belotti che ha un brevetto civile da paracadutista - autentici e spontanei. La campagna elettorale in Toscana è stata entusiasmante con le piazze piene e tante persone che ci chiedono il cambiamento. L’iniziativa è simpatica e Matteo l’ha subito cavalcata. Alla gente Salvini piace così e lui con la gente ci sta troppo bene anche lanciandosi da 4.500 metri". Chissà se questa impresa porterà alla vittoria la candidata della Lega in Toscana Susanna Ceccardi...