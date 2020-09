Matteo Salvini, scoppia la passione per l’immigrato... regolare

Altro che razzista, così Matteo Salvini si fa conquistare dall'immigrato. Regolare, però. Sui social del leader della Lega è stato rilanciato questo video che mostra Salvini impegnato in una conversazione, interrotta da alcuni sentiti abbracci, con Sanse, un ragazzo della Sierra Leone emigratio in Puglia dove lavora come cameriere.



"Anche lui è stanco degli sbarchi dei clandestini, danneggiano tutti i regolari che lavorano in Italia. Questa è integrazione", si legge sui sottotitoli che accompagnano il video "Un abbraccio che oggi mi ha scaldato il cuore, ecco che cosa mi ha detto sull'immigrazione clandestina questo ragazzo della Sierra Leone, regolare e integrato, che lavora come cameriere in Puglia. Fatelo vedere in giro, il nostro prima gli italiani vale anche per lui!", scrive Matteo Salvini commentando il video.