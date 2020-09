Conte firma il nuovo Dpcm: misure anti-Covid fino al 7 ottobre

Il nuovo dpcm, appena firmato dal premier Giuseppe Conte, prevede la proroga al 7 ottobre delle misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel dpcm 7 agosto 2020. Il testo, pubblicato sul sito di Palazzo Chigi, si articola in un documento di 5 pagine e un allegato composto da 55 pagine. Nel testo firmato dal premier, si legge come «le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020».

Si tratta delle stesse misure contenute nel Dpcm del 7 agosto. L’unica novità importante è la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, prevedendo la quarantena di 14 giorni e l’autocertificazione per l’ingresso in Italia da chi proviene da Paesi finora considerate ’off limits’. Si tratta di Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia. Per il ricongiungimento serve quindi certificare che chi arriva nel nostro Paese dovrà risiedere presso una persona con la quale «vi sia una stabile relazione affettiva». Confermato che chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone. Previsto il limite di capienza all’80 per cento per i trasporti pubblici e l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi. Restano chiusi stadi e discoteche. «Il governo non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto - ha spiegato oggi il ministro della Salute, Speranza - alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano già in vigore».