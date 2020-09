Meloni: Conte non sa neanche quanti sono i morti di covid

«Conte non sa quanti siano i morti di COVID19 in Italia. Spara 135mila (invece di 35mila), provano a correggerlo e lui insiste. Ecco in che mani siamo. In un altro Stato avrebbe fatto scandalo. In Italia i media di regime tacciono e anzi TG1 manda in onda la dichiarazione falsa». Così su twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1302298574944980993?s=20

E nel pomeriggio a Piombino la Meloni aveva detto: «Per Conte nulla dovrebbe avere valenza sul governo perchè a loro da tempo non interessa cosa pensano i cittadini italiani». E ancora: «Sono preoccupata dalla difficoltà con la quale si riescono ad avere dati certi. Sono preoccupata dal fatto che il governo utilizzi il tema del virus sulla base del proprio interesse. Ci dicono che bisogna prorogare lo stato d’emergenza e poi usano questo tempo per fare la legge elettorale».