A sinistra la paura fa novanta: Repubblica storpia pure il nome della Ceccardi

E' proprio il caso di dire che la paura fa brutti scherzi. Nel sondaggio pubblicato oggi da Repubblica e che certifica quanto la partita per le Regionali in Toscana sia più aperta che mai, compare in maniera errata il nome della candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, indicata invece come "Ceccarelli". Un refuso che ha subito scatenato il centrodestra. In particolare, il deputato toscano di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli ci ha scherzato su: "Sarà duro il risveglio il 21 settembre, quando scopriranno il vero nome della vincitrice...".

In quanto ai numeri, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani è dato al 43,7% dalla media dei sondaggi di Youtrend, inseguito a soli due punti di distacco dalla Ceccardi. Nelle Marche e in Puglia si allarga il vantaggio per i candidati di centrodestra. Acquaroli, di Fratelli d'Italia, guida con oltre il 48%, una dozzina di punti in più dei più vicini inseguitori. Mentre in Puglia Fitto ha oltre due punti di vantaggio su Emiliano, che paga lo strappo dei renziani (con Scalfarotto intorno al 3%) e il mancato accordo con i grillini (Laricchia è intorno al 15)