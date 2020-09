Idea Pd: Tagliavanti sindaco. Mr Commercio asso nella manica per Roma

Alberto Di Majo 03 settembre 2020 a

L’asso nella manica del centrosinistra per conquistare il Campidoglio nel 2021 potrebbe essere il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Dopo il passo indietro dei big del Pd (Enrico Letta, Paolo Gentiloni, David Sassoli, Dario Franceschini), la strategia politica dei Dem cambia. Si fa strada l’idea di puntare non più su un politico forte e conosciuto (che, appunto, non c’è) ma su una personalità civica, di sinistra ma benvoluta pure dagli imprenditori che guardano dall’altra parte del campo. Un candidato capace di mediare tra interessi diversi e, soprattutto, non «un uomo solo al comando». Lorenzo Tagliavanti sarebbe la persona giusta, almeno così lo valutano nel centrosinistra dove proprio in questi giorni è stata lanciata la sua candidatura come guida di un ampio schieramento.

Tagliavanti, cresciuto nella Cna e nella Camera di Commercio di Andrea Mondello, motore del cosiddetto modello Roma, ha saputo districarsi sia sul terreno «politico» (tanti i contrasti tra le associazioni di categoria all’inizio del suo mandato a Via de’ Burrò) sia su quello organizzativo (dopo il taglio dei fondi statali deciso dalla riforma dell’allora premier Matteo Renzi). Vicino al governatore del Lazio Nicola Zingaretti, Tagliavanti potrebbe facilitare l’allargamento del campo democratico, come teorizza l’ex coordinatore nazionale del partito Goffredo Bettini, e mettere insieme una squadra di «politici, tecnici e civici...