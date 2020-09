Elezioni regionali, Fitto davanti a tutti in Puglia. Boom Lega, risultato storico?

In Puglia il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è davanti a tutti. L'indicazione arriva dal sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della sera sulle elezioni regionali in Puglia. Fitto è dato al 41% mentre il governatore uscente, Michele Emiliano del centrosinistra, è al 39,4%. Un testa a testa. Lontanissimi la candidata del Moviemento 5 Stelle Antonella Laricchia con il 15,6% e Ivan Scalfarotto sostenuto da Italia VIva con l’1,6%.

Tra le liste Pd (18%) e Lega (17,5%) si contendono il primato, con il Carroccio che sogna lo storico traguardo. Seguono dal M5S (17%), Fratelli d’Italia (12,9%), Forza Italia (7,5%) e dalle numerose liste di appoggio al presidente uscente e al suo principale sfidante.

"La somma delle liste che sostengono Emiliano nel complesso raggiunge il 38,4% (quindi 1% in meno delle intenzioni di voto al candidato), mentre quelle in appoggio a Fitto si attestano al 42,4% (1,4% in più). Analogamente il M5S otterrebbe più voti per la lista che per la propria candidata (1,4% in più). Ciò significa che Emiliano in questa fase si sta avvalendo del voto disgiunto di una parte di elettori delle liste avversarie che esprimono apprezzamento nei suoi confronti, e non sono pochi: infatti dal sondaggio si evince che il 45% dei pentastellati esprime gradimento per il presidente uscente, come pure il 18% degli elettori di centrodestra. E non a caso nei giorni scorsi Emiliano aveva rivolto un appello agli elettori del M5S per invitarli al voto disgiunto. Nella situazione di grande incertezza che caratterizza le elezioni pugliesi oltre al voto disgiunto saranno determinanti l'affluenza alle urne, attualmente stimata al 55%, e il ruolo degli indecisi che oggi rappresentano il 15,5%", scrive Pagnoncelli sul Corriere.