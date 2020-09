Rocco Casalino, ritorno di fiamma con José Carlos. Il sospetto di Dagospia: cosa non torna

01 settembre 2020 a

Il ritorno di fiamma dopo la bufera sul trading? Rocco Casalino nel giustificarsi con i giornali per le disavventure finanziarie del fidanzato cubano José Carlos Alvarez aveva assicurato che si erano praticamente lasciati. Ora il settimanale Chi li ha paparazzati in affettuosi atteggiamenti in Salento. Insomma, è tornato il sereno. Ma visto che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina, Giulio Andreotti dixit, Dagospia rivanga le parole del portavoce del premier Giuseppe Conte che dava la sua lunga storia d'amore - ben sei anni - per morta e sepolta. "I due cercavano solo di depistare la stampa, cui avevano raccontato in coro la storiella della coppia scoppiata", scrive il sito rilanciando le foto dello scoop di Chi. Amore ritrovato per Rocco Casalino o manovra mediatica?