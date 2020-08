Salvini riempie la piazza anche di lunedì ad agosto. E sui migranti attacca: "Li vogliono distribuire in tutta Italia"

Impressionante. La piazza della Lega di oggi pomeriggio, un lunedì di agosto, a Voghera (Pavia), si riempie per dire stop all'invasione dei migranti. .«Il loro piano è distribuire in tutta Italia quelli che sbarcano a Lampedusa magari dandone 30 anche Voghera e 30 a Vigevano». Così il segretario della Lega Matteo Salvini, volato a Voghera per sostenere Paola Garlaschelli candidata sindaca per il centrodestra alle elezioni comunali del 20-21 settembre. «Ci metterò tutto l’impegno di mondo per chiudere i porti - dice Salvini - ma il 3 ottobre per ringraziarmi Pd e M5S mi hanno regalato un biglietto premio per andare a processo a Catania - conclude -. Vi pare normale rischiare 15 anni di carcere?». «Il loro piano è distribuire in tutta Italia quelli che sbarcano a Lampedusa magari dandone 30 anche Voghera e 30 a Vigevano». Così il segretario della Lega Matteo Salvini oggi in piazza Duomo a Voghera, in provincia di Pavia, per sostenere Paola Garlaschelli candidata sindaca per il centrodestra alle elezioni comunali del 20-21 settembre. «Ci metterò tutto l’impegno di mondo per chiudere i porti - dice Salvini - ma il 3 ottobre per ringraziarmi Pd e M5S mi hanno regalato un biglietto premio per andare a processo a Catania - conclude - vi pare normale rischiare 15 anni di carcere?».