Musumeci: qualcosa si muove sui migranti. Incontro col premier

Mercoledì vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci. Lo ha reso noto lo stesso Musumeci dopo aver ricevuto la telefonata del presidente del Consiglio. "L’incontro sarà tecnico-operativo", fa sapere il governatore siciliano. "È stato quindi raccolto l’ennesimo invito che ho rivolto ieri al premier per un confronto - ha aggiunto Musumeci -. Al governo centrale porteremo le ragioni che hanno animato e continuano ad animare il nostro impegno, per dare finalmente una priorità a questa infinita emergenza sanitaria e umanitaria che si consuma in Sicilia, dopo un decennio di silenzi e omissioni di Roma e Bruxelles".