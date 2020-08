Vittorio Sgarbi attacca l'assessore del Pd Alessio D'Amato: "È il Gallera del Lazio"

"Chiederò al Prefetto di intervenire" aveva detto l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, a proposito dell'iniziativa di Vittorio Sgarbi di multare nella "sua" Sutri chi indossa la mascherina senza un valido motivo. La replica del sindaco non si è fatta attendere. Ecco il video pubblicato da Sgarbi su Youtube in cui definisce D'Amato "uno sconosciuto ignorante che non sa di cosa parla" e lo paragona al collega Giulio Gallera, finito nella bufera per la gestione dell'emergenza coronavirus in Lombardia.

https://www.youtube.com/watch?v=8GoPolLWgWU&feature=youtu.be