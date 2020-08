Il tifoso del M5s Tommaso Miele favorito per la presidenza della Corte di conti, così sfotteva Renzi

Tommaso Miele, presidente della sezione della Corte dei conti per l'Abruzzo, sarebbe il favorito per la carica della presidenza della Corte dei conti. A sostenerlo è il quotidiano Il Foglio, che racconta anche altri particolari interessanti su Miele che non avrebbe mai nascosto sui social il suo tifo sfegatato per il M5s. Le sue simpatie sono abbastanza chiare, basta ricordare quanto scrisse ai tempi in cui Matteo Renzi vinse le primarie del Pd: "Stasera ho deciso, per evitare che torni Micron (che proprio non lo reggo), voterò M5s". Riguardo all'attuale segretario di Italia Viva - ricorda sempre Il Fatto - scrisse anche: "Oggi giorno di festa comandato del Signore: è tornato sulla scena il cazzaro di Rignano sull'Arno. Ancora parla, ha la faccia come il...".