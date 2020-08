Il governo impugna l'ordinanza sui migranti. Musumeci: "Il ricorso non mi fermerà, vado avanti"

Il Governo, secondo quanto ha impugnato l’ordinanza di Nello Musumeci perché contiene misure che "interferiscono direttamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio, materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato". Il provvedimento adottato dal governatore della Regione Sicilia ordinava di svuotare tutti gli hot spot presenti sull'isola con il conseguente trasferimento di tutti i migranti in altre regioni. Musumeci aveva motivato l'ordinanza spiegando che c'è un'emergenza sanitaria in corso in Sicilia. In risposta all'impugnazione del governo, Musumeci tira dritto. E attacca: "Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesii. La Sicilia - continua Musumeci - difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo".